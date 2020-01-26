المحجوب :أردوغان يعد لارسال 11الف إرهابي إلى ليبيا

عبدالله الزائدي _ بوابة أفريقيا الإخبارية |

26 January, 2020

في اتصال ببوابة أفريقيا الإخبارية كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب عن معلومات تفيد باعداد الرئيس التركي رجب اردوغان خطة لارسال احد عشر ألف عنصر ارهابي إلى ليبيا.

واضاف المحجوب أن أردوغان يسعى لاغراق ليبيا بالارهابيين كمرحلة اولى من خطته في المنطقة ككل.

ووصف المحجوب اتفاقيات أردوغان مع السراج بانها محض مناورات مثيرة للجدل هدفها كسب الوقت بينما تجري الاعدادات على قدم وساق في الخفاء لنقل احد عشر الف ارهابي من تركيا وسوريا الى ليبيا من بينهم الارهابيون الاوروبيون والعرب بالتزامن مع تدريب عناصر ارهابية جديدة في المعسكرات السرية داخل تركيا اضافة الى قواعدها العسكرية في افريقيا .

وكشف المحجوب ايضا ان أردوغان يهدف بعد اكتمال ارسال الارهابيين الى ليبيا لتنفيذ المرحلةالثانية من خطته وهي توحيد كل التنظيمات الارهابية في افريقيا تأسيسا على سعي قامت به هذه التنظيمات بين عامي 2012 و2014 بعد صعود الاخوان في مصر وبالتنسيق بين زعيم القاعدة ايمن الظواهري وقطر وأردوغان والاخوان في مصر .

وتشير المصادر العسكرية الليبية ان هذه الجهود عطلتها خلافات هذه التنظيمات حول الاولويات والتمويل اضافة الى اسقاط الاخوان في مصر ومن يومها يحاول اردوغان وقطر احياء هذا التحالف.