بالفيديو| الجيش يسيطر على منطقتي زمزم وأبوقرين ويتقدم نحو السدادة

مصراتة-العنوان

أحكمت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، سيطرتها على منطقتي زمزم وأبوقرين الواقعتين جنوب شرقي مصراتة.

وأكد مكتب إعلام غرفة عمليات سرت أن الميليشيات لاذت بالفرار بعد تقدم وحدات الجيش، مشيرا إلى أن التقدم مازال مستمرا نحو منطقة السدادة.

وألقى الجيش خلال عملية تقدمه على عدد من الأسرى التابعين للميليشات المسلحة وغنم عددا من الآليات.

وكان قد بسط الجيش سيطرته على مدينة سرت في السادس من يناير الجاري في عملية عسكرية خاطفة استمرت ثلاث ساعات.