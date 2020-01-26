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بالفيديو| الجيش يسيطر على منطقتي زمزم وأبوقرين ويتقدم نحو السدادة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مصراتة-العنوان

أحكمت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، سيطرتها على منطقتي زمزم وأبوقرين الواقعتين جنوب شرقي مصراتة.

وأكد مكتب إعلام غرفة عمليات سرت أن الميليشيات لاذت بالفرار بعد تقدم وحدات الجيش، مشيرا إلى أن التقدم مازال مستمرا نحو منطقة السدادة.

وألقى الجيش خلال عملية تقدمه على عدد من الأسرى التابعين للميليشات المسلحة وغنم عددا من الآليات.

وكان قد بسط الجيش سيطرته على مدينة سرت في السادس من يناير الجاري في عملية عسكرية خاطفة استمرت ثلاث ساعات.

الجيش الليبي يسيطر على منطقة بوقرين شرق مصراتة

العنوان_بوقرينالجيش الليبي يسيطر على منطقة بوقرين شرق مصراتة ويغنم آليات ويقبض على أسرى#العنوان #بوقرين #ليبيا #أخبار_ليبيا

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, January 26, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • اثلجتم صدورنا ياابطال بعد حالة الاكتئاب التى اصابتنا منذ وقف اطلاق النار تحية الى المشير وكل ضباط وجنود الجيش الوطنى والى الامام نحو مصراطة بالتعاون مع شرفائها تسحقوا خوانها عملاء المعتوه التركى

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  • كل المناطق المحيطة بمصراطة من قبائل داعمة للجيش الوطنى وسيتقدم بسهولة فيها فهى محتلة من مليشيات مصراطة وامام الجيش التقدم حتى تاورغاء التى تضررت من من مليشيات مصراطة ودخول الجيش الوطنى بها سيعيد المهجرين من اهلها ويهجر خوان مصراطة الى ادلب

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