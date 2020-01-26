التضامن الاجتماعي يطلق حملة للوقاية من الإعاقة والحد منها

أطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الحملة الوطنية للحد والوقاية من الإعاقة تحت شعار (الوقاية من الإعاقة والحد منها مسؤولية جماعية).

وأقيمت الحملة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وبين المكتب الإعلامي بالهيئة أن هذه الحملة تخللتها العديد من النقاشات حول كل ما يهم هذه الشريحة من جميع النواحي سواء كانت صحية أو تعليمية أو نفسية وغيرها

كما تم خلالها طرح كل المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الشريحة والعمل على إيجاد كل الحلول وتوفير كل الاحتياجات للوقوف الى جانب هذه الشريحة وعلى ما ينص عليه القانون الخاص بصندوق التضامن الاجتماعي في هذا الجانب

كما حرص المشاركين في الحملة على ضرورة إيجاد حلول للحد من الإعاقة عن طريق الوقاية منها وأعتبرها الجميع مسؤولية جماعية.