إجتماع أمني موسع للغرفة المشتركة بمديرية أمن سرت

ليبيا – عقد في مقر مديرية أمن سرت أمس السبت اجتماعاً أمنياً موسعاً للغرفة الأمنية سرت التي تضم القوات المسلحة جيش وشرطة.

آمر الغرفة الأمنية سرت عميد عبدالباسط ابوغريس ترأس وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية الإجتماع بحضور مدير أمن سرت ومدير الأمن الداخلي وآمر استخبارات سرت ورئيس المخابرات العامه سرت وآمر الشرطه العسكرية سرت والدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي.

واتفق المجتعون على ضرورة مساندة أجهزة وزارة الداخلية للقيام بدورها في تأمين المدينة وحماية ظهر القوات المسلحة ومنع أية خروقات أمنية قد تحدث على أن يكون عمل الغرفة تحت إشراف النيابة العامة لتطبيق أعلى درجات الإجراءات القانونية.