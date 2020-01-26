3 قتلى و19 جريح من قوات مصراتة خلال مواجهات أبوقرين

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن 3 قتلى و19 جريح من القوات التابعة لمدينة مصراتة سقطا اليوم الأحد خلال المواجهات ضد القوات المسلحة على تخوم منطق أبوقرين.

وأضاف المصدر أن المدعو رمضان الضالع من مواليد 1993 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “قوة حماية سرت” قتل خلال المواجهات في محور أبوقرين جنوب شرقي مصراتة.

وأشار المصدر إلى أن الضالع سبق وأن كان تابعا لمليشيا “القوة الثالثة” التي كانت تتواجد في الجنوب الليبي قبل أن يتم طرد القوة من قبل القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن المدعو علي سويسي كرواد من مواليد 1997 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “التدخل السريع 02” قتل ايضًا نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور أبوقرين.

وكانت مصادر تابعة لقوات مصراتة أن قواتهم حاليا تتمركز في السدادة ، بعد هجوم قوي من قبل القوات المسلحة من ثلاثة محاور بآليات مصفحة وتايغرات مدعومة بالطيران.

وأكدت المصادر أن مايجري الآن هو ترتيب الصفوف بعد وصول الدعم الكافي لرد العدو وإرجاع المسافة التي تركوها، مشيرة إلى أن قوات مصراتة كانت على علم بالهجوم والتحشيد له عند الثالثة فجرا لكن التقصير كان من الغرفة التي تأخرت في تلبية النداء وتوفير الذخائر.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الآن أفضل بعد وصول قوة كبيرة لقواتنا ، من آليات ومقاتلين، ودخول طيران الوفاق ما سيرجح كفة الهجوم لصالح قوات مصراتة.

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