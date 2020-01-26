أردوغان يصل الجزائر لبحث الملف الليبي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم الأحد، إلى الجزائر، تلبية لدعوة نظيره عبد المجيد تبون، لبحث عدد من الملفات ومن بينها الملف الليبي.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فأن أردوغان كان في استقباله، بمطار “هواري بومدين” الدولي بالعاصمة الجزائر، عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس تبون، لافتة إلى أردوغان يرافقه في زيارته للجزائر، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.