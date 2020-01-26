أردوغان: ينبغي عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة لبارونات الحرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المجتمع الدولي “لم ينجح في مواجهة أزمتي سوريا وليبيا”.

وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية قال أردوغان: ينبغي عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب.

وأضاف الرئيس التركي: “الموقف المتناقض للدول الأوروبية له دور في تعميق الأزمة الليبية ولا حل للأزمة عسكريا وندعو لمتابعة تطبيق قرارات مؤتمر برلين”.

وصل أردوغان اليوم إلى العاصمة الجزائرية الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون.