من الجزائر.. أردوغان: سنواصل الوقوف إلى جانب الليبيين

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، “التطورات في ليبيا تؤثر على الجزائر وأكدنا مرارا أن حل أزمة ليبيا ليس عسكريا”، لافتا إلى أن أنقرة تواصل اتصالاتها المكثفة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد أردوغان، على أن المجتمع الدولي لم ينجح في مواجهة أزمتي سوريا وليبيا، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الليبيين بكل إمكانياتها.

كما أكد أردوغان، على أهمية تطبيق نتائج مؤتمر برلين، منبها إلى أن الجزائر سيكون لها إسهامات كبيرة في تحقيق الاستقرار في ليبيا.