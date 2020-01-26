الآغا يكشف تفاصيل جديدة عن “الصفقة المشبوهة” بين مركزي طرابلس والمركزي التركي

ليبيا- قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي رجب الأغا إن إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس باتمام عملية مصرفية وصفها بـ”الصفقة المشبوهة” بينها وبين بنك تركيا المركزي.

الآغا أوضح في تصريح لموقع”المختار العربي” اليوم الاحد أن الصفقة تتضمن وديعة ذات عائد صفري بقيمة أربعة مليار دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي لمدة أربعة سنوات حسب قوله.

ولفت إلى أن المصرف المركزي طرابلس استغل قانون منع الفوائد الربوية الصادر عن المؤتمر الوطني العام باعتبار عدم وجود أي فوائد على الودائع والاعتماد المباشر وقام بوضع وديعة بدون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية.

كما أشار إلى أن هذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة حيث أنهم استغلوا أصول الدولة الليبية من مبيعات العملة الأجنبية عن طريق إيرادات النفط على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية