فيديو: ما الذي يريده أردوغان من زيارته إلى الجزائر؟

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الجزائر، حيث يلتقي بنظيره عبد المجيد تبون. ومن المفترض أن يبحث الرئيسان الوضع في ليبيا والتعاون الاقتصادي بين البلدين. ويحاول أردوغان أن يحصل على الدعم الجزائري لدوره في ليبيا، في الوقت الذي أكدت فيه الجزائر أنها ضد التدخل العسكري في البلد الجار.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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