أردوغان لـ تبون: لن نسمح بتحويل ليبيا إلى ساحة لبارونات الحرب

ليبيا – وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إلى الجزائر في إطار زيارته الرسمية تلبية لدعوة نظيره عبد المجيد تبون.

كما كان في استقبال اردوغان وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية بمطار “هواري بومدين” الدولي بالعاصمة الجزائر عدد من المسؤولين الجزائريين على رأسهم الرئيس الجزائري.

وأكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك على ضرورة عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها المتاحة حسب تعبيره.

ولفت إلى أن النهج الذي يكافئ من وصفه بـ”المعتدي” ويعاقب “المؤيدين للمصالحة والسلام” هو نهج سيقود ليبيا إلى الكارثة حسب زعمه، مدعياً مواصلة بلاده العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا.

من جانبه قال تبون إنه إتفق مع أردوغان على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين حول ليبيا والتنسيق اليومي حول تطورات الأوضاع، معلناً عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من أردوغان لبحث التعاون المشترك.

ويرافق أردوغان في زيارته للجزائر عقيلته أمينة ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

يشار إلى أن تصريحات أردوغان اليوم تأتي بالتزامن مع استمرار ارسال بلاده للمرتزقة والارهاببين السوريين في طائرات مدنية ليبية إلى مدينيتي مصراتة وطرابلس، وقد أقر كل من رئيس الرئاسي السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا بجلب مرتزقة سوريين في تصريحات تلفزيونية مؤكدين بأنهم سيستعينون بكل دعم ممكن لصد ما وصفوه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية