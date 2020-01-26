ضابط بالجيش الليبي يكشف تفاصيل هجوم الهيشة

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

26 January, 2020

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، من صد هجوم للجماعات الإرهابية والمرتزقة السوريين بعد محاولة فاشلة منهم بالسيطرة على مواقع متقدمة بعد منطقة بوقرين “الهيشة” جنوب شرق مدينة مصراتة.

وقال الضابط بالجيش الليبي المقدم مهندس جبريل الشيخى، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” “قوات الجيش الليبي نجحت في إحباط محاولة تقدم التشكيلات المسلحة، حيث على الفور قامت بتوزيع قواتها إلى أكثر من محور، والاشتباك والتقدم مع عملية الالتفاف الواسعة التي تم فيها السيطرة على منطقة بوقرين الهيشة، والتي جعلتها القوات المسلحة فيما سبق حد فاصل تقف عنده تلك الجماعات الإرهابية الا أنها حاولت اليوم التقدم بعد خرقها للهدنه للمرة الرابعة”.

وأكد الشيخي، أن معركة اليوم –التي تعد عملية نوعية أكثر من كونها صد هجوم-أسفرت عن القبض على 7 عناصر إرهابية، وقتل 6 آخرين، وغنم عدد من الآليات المسلحة في زمن قياسي، مشيرا إلى أن الانسحاب جاء بعد صد الهجوم وتراجع الميليشيات الإرهابية إلى نقاط بعيدة، وقريبة من إدارة العمليات الخاصة بهم في منطقة السدادة.

وقال الشيخي “لم يكن الانسحاب من باب قوة العدو أو قدراته لأنه وفي زمن قياسي وصلت طلائع وحداتنا إلى ما بعد منطقة القداحية القريبة من السدادة التي تعتبر البوابة الإدارية الشرقية لمنطقة مصراتة، ونحن على استعداد كامل في أي لحظة كانت فور صدور التعليمات من قبل القيادة العامة بالتحرك والتقدم إلى أي نقطة تحددها غرفة العمليات العسكرية”.