إنقاذ 78 مهاجرا غير قانوني قبالة سواحل ليبيا

تمكنت السفن التابعة لإحدى منظمات الإغاثة الألمانية، أمس، من إنقاذ ثمانية وسبعين مهاجرا غير قانوني من الموت غرقا قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها تلقت إشارة استغاثة من زورقين وسط البحر المتوسط، حيث تمكنت من إنقاذ ركاب الزورق الأول البالغ عددهم اثنين وستين شخصا بينهم ثماني سيدات وسبعة أطفال، ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، فيما تمكنت سفينة أخرى من إنقاذ ستة عشر آخرين من ركاب الزورق الثاني.

وأوضح البيان أن عمال الإنقاذ قاموا بنقل ثلاثة مهاجرين إلى أحد المراكز الطبية العائمة لتقديم الإسعافات الأولية، نظرا لتعرضهم للجفاف الشديد.

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