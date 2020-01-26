الجيش الوطني يُسيطر على أبوقرين

أكد مصدر عسكري ظهر اليوم الأحد سيطرت قوات الجيش الوطني على بلدة أبوقرين الاستراتيجية التي كان يتمركز بها مُسلحو الوفاق..

وقال المصدر في تصريح لـ 218، إن دوريات استطلاع مُسلحي الوفاق حاولت التقدم باتجاه مواقع تمركز قوات الجيش غربي بلدة الوشكة غرب سرت، مؤكدًا أن قوات الجيش تصدت لهم وتقدمت حتى بلدة أبوقرين.

وأوضح المصدر العسكري ذاته، أن هذه ليست المرة الأولى التي يخترق فيها مُسلحو الوفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الجيش الوطني تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة التي تعتبر استراتيجية، كونها تربط الطريق الساحلي بالطريق المؤدي لمناطق الجنوب.

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