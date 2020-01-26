بكري من ليبيا: أردوغان أصبح محاصرًا .. وحكومة السراج في قبضة المليشيات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن ليبيا تواجه في الوقت الحالي تحديات كبيرة وتواجه مؤامرة عليها والإرهاب من كل اتجاه.

وأضاف بكري، في تسجيل مرئي، على هامش زيارته ليبيا، بدعوة من وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، أن زيارته تأتي في توقيت مهم حيث يواجه الجيش التنظيمات الإرهابية عل مستوي العالم من كل اتجاه، ويسطر فيها بطولات في التاريخ، مشيدًا بالمواقف التي اتخذتها القيادة الليبية للدفاع عن الهوية الوطنية، بحسب تعبيره.

وتابع “إذا كان العثمانيون يظنون عودة التاريخ القديم عندما احتلوا ليبيا، أعتقد أنهم مخطئون ولا يمكن للشعب الليبي أن تتدنس الأرض الطاهرة”، مستطردا “أردوغان أصبح الآن محاصرا من كل العالم، خاصة بعد أن طالبته الدول بعد التدخل في ليبيا، وبعد أن أصبحت حكومة السراج في قبضة المليشيات”.

وأكد بكري أن مصر تقف إلى جانب القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على وحدة الأرض والشعب، وأكد أن الجيش الليبي يقوم بمهمة مقدسة لتحرير جزء من الأرض الليبية الغالية.

وعن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لمجلس النواب المصري، قال “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما جاء إلى مجلس النواب المصري، وألقى خطابا كان تعبيرًا عن موقف المصريين ولكل من لديه إيمان القضية الليبية، وكذلك أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، على وقوف الدولة المصرية جبنا إلى جنب مع الشعب الليبي الشقيق.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، في بيان له، اليوم الأحد، أن عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، يزور ليبيا بدعوة رسمية منها، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين و الوقوف على حقيقة الأوضاع التي تشهدها ليبيا من أمن واستقرار بفضل القوات المسلحة و الحكومة الليبية ومجلس النواب الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الليبي، حسب البيان.

ويشارك بكري في الصالون السياسي في دورته الثامنة والتي ستكون تحت عنوان “الحرب على الإرهاب والأمن القومي العربي.. شعب واحد ومصير مشترك”.

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