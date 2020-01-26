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معيتيق والقائم بأعمال السفارة البريطانية يبحثان نتائج مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، لبحث تطورات الملف الليبي.

وتم خلال اللقاء بحث نتائج مؤتمر برلين ودور المملكة المتحدة في اللقاءات التي أجريت فيه، وقدرة المجتمعين على ضمان استمرار هدنة وقف إطلاق النار. 

من جهته شدد معيتيق، على أن الاستمرار في قفل الموانئ النفطية ستكون له تداعياته السلبية ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة بالكامل، وحث على ضرورة ان يلعب مجلس الأمن بدوره في هذا الشأن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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