الدينار يتراجع مُجددا.. والذهب يستقر

صعدت أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل طفيف أمام الدينار مع عودة التداولات في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، اليوم الأحد.

وارتفع الدولار 3 قروش وتم تداوله في سوق المشير عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بـ4.38 دينار، وتداول التجار اليورو بـ4.76 دنانير مرتفعا قرشا واحدا، فيما حافظ الذهب عيار 18 كسر على قيمته وبيع الغرام الواحد منه 159 دينارا.

بدورها سجلت الليرة التركية ارتفاعا ملحوظا أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس لتركيا وبيعت بـ74 قرشا لليرة.

وبيع الدينار التونسي في منطقة راس اجدير بـ1.550 دينار، بينما ارتفع الجنيه المصري بمقدار قرش واحد وبيع مساء اليوم بـ27 قرشا للجنيه.

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