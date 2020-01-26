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الدينار يتراجع مُجددا.. والذهب يستقر

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل طفيف أمام الدينار مع عودة التداولات في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، اليوم الأحد.

وارتفع الدولار 3 قروش وتم تداوله في سوق المشير عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بـ4.38 دينار، وتداول التجار اليورو بـ4.76 دنانير مرتفعا قرشا واحدا، فيما حافظ الذهب عيار 18 كسر على قيمته وبيع الغرام الواحد منه 159 دينارا.

بدورها سجلت الليرة التركية ارتفاعا ملحوظا أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس لتركيا وبيعت بـ74 قرشا لليرة.

وبيع الدينار التونسي في منطقة راس اجدير بـ1.550 دينار، بينما ارتفع الجنيه المصري بمقدار قرش واحد وبيع مساء اليوم بـ27 قرشا للجنيه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هؤلاء كلاب السيسي المصري وإبن زايد وعميل الأردن النصابين ـ يحاولون سرقة أموال العمال والمنتجين في الشركات والمصانع وسرقة جهدهم والهروب من البلاد لأوروبا ز فاحذروا يا أهل الايمان ـ ويجب أن تقبضوا عليهم لمحاسبتهم وتبيضهم للاموال في البنوك ـ وما حصل في لبنان خير مثال على تحذيري لكم …… والطامعين في أموالكم

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