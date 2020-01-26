عدل الوفاق تبحث سير العمل بمحكمة استئناف غريان

عقد، اليوم الأحد، اجتماعا بين وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، ورؤساء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف غريان، لبحث سبل تذليل الصعاب التي تعتري سير العمل وكيفية تقديم الدعم والاحتياجات من قبل الوزارة في نطاق محكمة استئناف غريان خلال الفترة الراهنة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق، مناقشة واستعراض السبل الكفيلة ومعالجة كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل بداخل المقرات القضائية والعدلية في نطاق محكمة استئناف غريان، وتذليل الصعاب والعراقيل وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، بهدف تقديم الدعم والخدمات اللازمة التي من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء.