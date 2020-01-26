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الخطوط الأفريقية المتهمة بنقل المرتزقة السوريين تعلن تغيير مسار رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تغيير مسار رحلاتها للذهاب والعودة من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالمطار، وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منتصف يناير الجاري تسجيلا يظهر مرتزقة سوريين تقلهم طائرة تابعة للخطوط الأفريقية قادمة من تركيا للانضمام لمسلحي الوفاق في طرابلس.

#العنوان #ليبيا شاهد| إرهابيين سوريين على متن طائرة الخطوط الأفريقية التي توجهت من #تركيا إلى #طرابلس للانضمام إلى مجموعات الوفاق المسلحة.

#العنوان #ليبيا شاهد| إرهابيين سوريين على متن طائرة الخطوط الأفريقية التي توجهت من #تركيا إلى #طرابلس للانضمام إلى مجموعات الوفاق المسلحة.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Saturday, January 18, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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