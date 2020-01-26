الخطوط الأفريقية المتهمة بنقل المرتزقة السوريين تعلن تغيير مسار رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

#العنوان #ليبيا شاهد| إرهابيين سوريين على متن طائرة الخطوط الأفريقية التي توجهت من #تركيا إلى #طرابلس للانضمام إلى مجموعات الوفاق المسلحة.

#العنوان #ليبيا شاهد| إرهابيين سوريين على متن طائرة الخطوط الأفريقية التي توجهت من #تركيا إلى #طرابلس للانضمام إلى مجموعات الوفاق المسلحة.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Saturday, January 18, 2020