أردوغان من الجزائر: لا يجب أن تتحول ليبيا إلى سوريا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي، رجب أردوغان، إنه تبادل الآراء والتفاصيل مع نظيره الجزائري عبد المجيد عبد المجيد تبون، حول المسائل الإقليمية.

أردوغان أضاف ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع تبون، في العاصمة الجزائر اليوم الأحد، أن الجزائر هي عنصر الاستقرار والسلام في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، خاصة أن التطورات في ليبيا تؤثر في الجاره الجزائر بشكل مباشر.

وتابع “نعلم الصعوبات التي تواجهها الجزائر بسبب الأمن وظاهرة الهجرة، ونحن نؤكد من بداية الأزمة حول عدم إمكانية الحصول على نتائج في ليبيا بالحلول العسكرية، ونجرى اتصالات مكثقة مع بلدان المنطقة واللاعبين الدوليين من أجل وقف دائم للنار والعودة للمسار السياسي، وركزنا على النقاط المشتركة والتي يمكن أن نسجلها لإمكانية التعاون في هذا المجال، ونؤمن أن العناصر الأساسية لتحقيق السلام هي الحوار”.

واستكمل “ليس هناك أي شكل بأن تكون للجزائر إسهامات في جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، وسنواصل جهودنا في إيقاف نزيف الدم في ليبيا، خاصة أن تركيا تتعرض لمشكلات منذ 9 سنوات بسبب الأزمة السورية، ولا يجب أن تتحول ليبيا إلى سوريا”.

واختتم “وفي المرحلة التي وصلنا إليها فإن متابعة القرارات في مؤتمر برلين يحمل أهمية كبيرة، وستواصل تركيا بالوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين وبكل الإمكانيات المتوافرة لديها”.

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