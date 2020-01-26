العباني: لقاء جنيف مؤامرة والمشاركة فيه جريمة بحق ليبيا وشعبها

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب المنعقد بطبرق، محمد العباني، إن الحوار السياسي المفترض عقده في جنيف بشهر فبراير المقبل مؤامرة تحاك ضد الليبيين.

العباني اعتبر ، في تدوينة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المشاركة في لقاء جنيف جريمة في حق ليبيا وشعبها.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر من يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

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