“حوار جنيف”.. هل ينجح المسار السياسي هذه المرة؟

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إنه لا يعول كثيراً على الحوار السياسي في جنيف الذي سيعقد برعاية البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأرجع الدرسي، خلال مداخلة له عبر برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، سبب عدم تعويله على الحوار السياسي إلى التشابه بين ملتقى جنيف والملتقيات السابقة والمؤتمرات الماضية بخصوص الأزمة الليبية، التي تمت في غدامس وجنيف والصخيرات وباريس وباليرمو وبرلين.

وأكد الدرسي أن هناك توافق داخل مجلس النواب على الأسماء التي ستشارك، كما ذكر أن مجلس النواب سيجتمع يوم الإثنين للتباحث في مخرجات لقاء النائب الأول مع نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية.

وفي خضم الحديث عن الأفق السياسي وإمكانية العودة للمسار التفاوضي، تحدث الدرسي بنوع من التفصيل والوضوح، حيث قال إن مجلس النواب يشارك بنية صادقة في كل الحوارات السياسية لكن في نهاية المطاف لا توجد أي نتيجة تذكر ولا يتم تحقيق تقدمات إلى الأمام.

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