رئيس هيئة الكهرباء يناقش مع تسييري سرت مشاكل الكهرباء في البلدية

بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية فخري المسماري اليوم مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت مشاكل الشبكة، وآلية وضع الحلول العاجلة لها، وذلك خلال اجتماع عقد بمدينة بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة لقناتنا إن الاجتماع تم فيه عرض قرار المدير التنفيذي لشركة الكهرباء القاضي بمعالجة مشاكل الشبكة بمدينة سرت، إضافة إلى الاحتياجات المحالة من لجنة الأزمة بالمدينة وإحالتها إلى المدير التنفيذي لإصدار توجيهاته بالخصوص.

هذا وثمن أعضاء المجلس التسييري سرت المجهودات التي تقوم بها الهيئة العامة للكهرباء من أجل حل كافة مشاكل الكهرباء.

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