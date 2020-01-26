الثلاثاء المقبل.. الجزائر تحتضن منتدى الأعمال الجزائري – الليبي

أعلنت مدير عام الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول مشاركة أكثر من خمسين رجل أعمال ليبي في منتدى الأعمال الجزائري-الليبي الذي سينظم يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة.

وأوضحت السيدة بهلول في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية بأن هذا المنتدى الذي تنظمه الغرفة الجزائرية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها يهدف الى خلق فضاء تواصل بين رجال الأعمال الاقتصاديين في البلدين لبحث امكانيات الشراكة بين الطرفين وفرص الاستثمار في الجزائر.

وأشارت السيدة وهيبة أن هذا اللقاء الذي سيشمل معظم قطاعات النشاط الاقتصادي وبالأخص الصناعات الغذائية والتحويلية والمنتجات الفلاحية والعطور، سيتناول دراسة إمكانيات تصدير المنتجات الجزائرية إلى ليبيا.