كاشفًا شروطهم للمشاركة.. صهد عن جنيف: من العبث التفاوض تحت فوهات الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس الأعلى الاستشاري، وعضو ما تسمى جبهة إنقاذ ليبيا، إبراهيم صهد، إن مجلس الدولة شكل فريقه الذي سيشارك في مؤتمر جنيف المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

صهد أضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن شروطهم للحضور واضحة، وتتلخص في وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر ، وعودة المهجرين إلى بيوتهم، وأن يكون الاتفاق السياسي هو المرجعية لأية مخرجات، والتأكيد على المادة 12 من الاتفاق السياسي، التي تحصر التعديلات في المجلسين “الأعلى والنواب”، حسب قوله.

وتابع أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، سيعمد إلى الاستعجال وربما يحاول أن يشكل فريق “النواب” بمعرفته، مُستدركًا “وكما صرح مؤخرًا فهو يريد المسارات أن تتوازى، ويلوح بأن البديل هي حرب أهلية أو إقليمية، لذا أعتقد أنه بدون وقف لإطلاق النار وإبعاد التهديد عن العاصمة، فسيكون من العبث التفاوض تحت فوهات الأسلحة”.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.

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