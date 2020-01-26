السفارة الكندية بليبيا: على أطراف النزاع التوصل إلى حل سياسي لرفع المعاناة عن الشعب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت السفارة الكندية لدى ليبيا، اليوم الأحد، على بيان البعثة الأممية في ليبيا، بشأن انتهاكات حظر التسليح في ليبيا، وخرق هدنة وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، مُطالبة بضرورة التوصل إلى حل سياسي.

وجاء في تدوينة مقتضبة عبر حساب السفارة الكندية، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “تحث سفارة كندا جميع أطراف النزاع في ليبيا على التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يسبب معاناة كبيرة للشعب الليبي”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أسفها إزاء الانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال مؤتمر برلين، الذي عُقد في التاسع عشر من يناير الجاري.

وتابعت البعثة في بيان لها، إن الهدنة التي تم التوصل إليها في الثاني عشر من يناير، والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق، والقيادة العامة للجيش الليبي، والتي أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، قد أعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها.

وأضافت: “ومع ذلك، فإن هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين”.

وواصلت البعثة الأممية: “على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين”، موضحة أنها تُدين هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال.

وفي ختام البيان، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011م، والقرارات اللاحقة احترامًا تامًا وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه.

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