العثور على 37 حقيبة متفجرة مضادة للدبابات على طريق طبرق – أجدابيا

عثر أفراد قسم البحث الجنائي بطبرق على كمية كبيرة من المتفجرات على طريق طبرق – أجدابيا، تصل إلى 37 حقيبة متفجرة مضادة للدبابات.

وقال مصدر من قسم البحث الجنائي بطبرق اليوم الأحد، إلى «بوابة الوسط»، إن معلومات وردت لقسم البحث الجنائي طبرق عن وجود مركبة قامت بإخفاء شيء بالطريق الرابط بين طبرق أجدابيا، فتم تكليف أعضاء التحريات بالقسم للتأكد من المعلومة، ولمعرفة هذا الشىء، «عند وصولهم للمكان تبين أنها كمية من المتفجرات مادة TNT قامت سيارة بإخفائها بالطريق».

وأضاف المصدر إلى تحميل المضبوطات ونقلها للقسم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، فيما حذر أنه من المحتمل تهريب مزيد من الحقائب المتفجرة إلى مدن أخرى.

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