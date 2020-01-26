الثني في جولة تفقدية لمدينة درنة (صور)

أجرى رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد جولة تفقدية لمدينة درنة، للاطلاع على احتياجات البلدية، ونسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة فيها.

واطلع الثني خلال جولته على نسبة إنجاز مشروع إنشاء مبني مديرية أمن درنة، كما اطلع على أعمال الصيانة الجارية لمقر الأمن الداخلي، ومشروع صيانة مقر البحث الجنائي، ومشروع طريق الكورنيش والحديقة التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة.

وافتتح الثني، خلال الجولة مقر مركز شرطة الساحل الشرقي، وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية درنة، إضافة إلى افتتاح مركز شرطة الفتائح.

وفي قطاع التعليم، افتتح الثني، مدرسة النهضة بمنطقة باب طبرق، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم درنة.