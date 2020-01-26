المحجوب: تركيا تسعى لإرسال 11 ألف إرهابي إلى ليبيا

كشف آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب،عن عزم الحكومة التركية إرسال 11 ألف إرهابي إلى ليبيا، كمرحلة أولى من مشروعه في المنطقة.

وأوضح المحجوب في تصريحات للعين الإخبارية أن أردوغان يناور باتفاقياته المثيرة للجدل مع السراج لكسب الوقت، في حين يسعى لإرسال أحد عشر ألف إرهابي من تركيا وسوريا إلى ليبيا بينهم أوروبيون وعرب.

ونقل المحجوب عن مصادر لم يسمها أن تركيا تقوم بتدريب عناصر إرهابية جديدة في المعسكرات السرية داخل تركيا، إضافة إلى تنشيط قواعدها العسكرية في أفريقيا.

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