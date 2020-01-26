عبدالرحمن: تركيا تعمل على تسوية أوضاع سجناء داعش استعدادا لنقلهم إلى ليبيا

قال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن معلومات مؤكدة لدى المرصد تشير إلى أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، منهم سجناء متهمون بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم داعش الإرهابي استعدادا لنقلهم إلى ليبيا.

وأضاف عبدالرحمن في تصريح خاص لصحيفة الاتحاد أن مسارات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا غير معروفة بصورة دقيقة مشيرا إلى أن الحدود مفتوحة بين سوريا وتركيا، وأن ما يصل إلى 30 من المرتزقة قتلوا وتم إعادتهم إلى سوريا وهم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات” وهي فصائل موالية لتركيا التي قد وعدت ذويهم بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى منها منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية وراتب شهري يزيد عن 2500 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا