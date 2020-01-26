“الصحة الليبية”: لا إصابات بكورونا.. ورفعنا الاستعداد

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية (المؤقتة سابقا)، إن ليبيا لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الذي ينتشر بمقاطعات صينية، ووصل إلى عدة دول أخرى.

وأضافت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، أنها رفعت حالة الاستعداد والتأهب للطوارئ لما لهذا المرض من خطورة على صحة المجتمع في ظل عدم توفر لقاح وقائي له في العالم أو علاج حتى الآن، إلا أنه يتم معالجة أعراضه السريرية بالأدوية الخاصة مثل أدوية الحرارة والسعال والمسكنات ومضادات الالتهابات.

وبشأن الإنفلونزا الموسمية، أكدت الوزارة وجود “لقاح وقائي له وقد تم تطعيم أغلب الناس به سنوياً في جميع البلديات خاصة كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والعاملين في قطاع الصحة، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السكري والكلى وأمراض الدم والأورام ومرضى الحساسية”.

وأكدت توفر علاج فعال لمرض الإنفلونزا الموسمية، لذلك حرصت على رفع حالة الاستعداد والتأهب للطوارئ خاصة في المنافذ الدولية للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمرض كورونا وإجراء حجر صحي للحالات المشتبه فيها.

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