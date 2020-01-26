الآغا يكشف عن صفقة مشبوهة بين مركزي طرابلس والمركزي التركي

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا إن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أتم عملية مصرفية وصفها بـالصفقة المشبوهة بينه وبين بنك تركيا المركزي.

الآغا أوضح في تصريح لموقع المختار العربي اليوم، أن الصفقة تتضمن وديعة ذات عائد صفري بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة، حيث استغل المصرف المركزي طرابلس قانون منع الفوائد الربوية الصادر عن المؤتمر الوطني العام باعتبار عدم وجود أي فوائد على الودائع والاعتماد المباشر وقام بوضع وديعة بدون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية بحسب الآغا.

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