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الآغا يكشف عن صفقة مشبوهة بين مركزي طرابلس والمركزي التركي

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا إن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أتم عملية مصرفية وصفها بـالصفقة المشبوهة بينه وبين بنك تركيا المركزي.

الآغا أوضح في تصريح لموقع المختار العربي اليوم، أن الصفقة تتضمن وديعة ذات عائد صفري بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة، حيث استغل المصرف المركزي طرابلس قانون منع الفوائد الربوية الصادر عن المؤتمر الوطني العام باعتبار عدم وجود أي فوائد على الودائع والاعتماد المباشر وقام بوضع وديعة بدون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية بحسب الآغا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • لكي تبقى الاكاذيب – اكاذيب – من الأغا السراق في بنغازي – وغيره من كلاب مصر –
    المصرف الليبي المركزي – سيخصص اجتماعاته الداخلية – لتغطية المصروفات الخاصة بالبلدية والقطاعات التنفيذية داخل المناطق المتضررة بتوفير الشاحنات النظافة والعمال الصيانات وتأمين القطاعات الخاصة بسيارات الامن الداخلي مثل المستشفيات والمدارس وتنظيم محطات تعبءة الوقود والمساجد – وتنظيف الحداءق من الجرذان باللغازات المخصصة لذلك – وإقفال محلات الشيشة لشرطة البلديات – في البلدية المركزية ل طرابلس العاصمة الليبية – قلعة الاسلام .
    وتبقى أكاذيبكم اكاذيب – وتعضون على أصابعكم من الغيظ .

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  • اعلان – ادارة البلديات بطرابلس العاصمة الليبية –
    – الابلاغ عن اي سيارات خردة او مهملة – متواجدة في اي مناطق او ازقة داخل البلديات – لإدارة البلدبة – وتخصيص رافعات لنقلها لمصنع طريق المطار بطرابلس – بواسطة الشاحنات – وتنظيف الأماكن جيدا – وتسليم المبلغ الرسمي لكل سيارة خردة – 500 دينار ليبي نقدا – بعد نقلها للأماكن المخصصة . النظافة من الإيمان .

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