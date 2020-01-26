المسماري: عملياتنا في أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

26 January, 2020

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن العمليات التي قام بها الجيش، اليوم الأحد، في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، “عملياتنا في منطقة أبو قرين، هي عمليات استباقية ورسالة للميليشيات، وجاءت عقب ورود معلومات عن وجود تجهيزات وتحركات مشبوهة في مدينة مصراتة وتحشيدات للهجوم على الجيش الليبي غرب مدينة سرت”، مؤكدا أن هجوم اليوم هي ضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، مشيرا إلى أن عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا يصل إلى 8 آلاف.

ووصف المسماري، تصريحات أردوغان الأخيرة بأنها تعتبر بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، واستفزاز للقوات المسلحة العربية الليبية، مشددا على أن ليبيا لن تكون نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب.