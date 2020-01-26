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“الخارجية الليبية” تدعو المواطنين لتأجيل السفر إلى الصين

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية (المؤقتة سابقا)، المواطنين إلى تأجيل السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب ما تشهده البلاد من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد “كورونا”.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم الأحد، على المواطنين الموجودين في الخارج أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم.

بدوره، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، إن ليبيا لم تُسجل أي إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له، قامت باتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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