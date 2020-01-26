دولة رئيس مجلس الوزراء يتجول في درنة ويفتتح عددا من المشاريع الأمنية والخدمية ويتفقد أخرى

درنة 26 يناير 2020 (وال) – من خلال جولاته المستمرة لمختلف مدن ومناطق البلاد للإشراف على مشاريعها وتفقد أوضاعها، أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية صباح اليوم الأحد جولة تفقدية لمدينة درنة، وذلك للإطلاع على احتياجات البلدية، ونسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة فيها، وافتتاح أخرى رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية درنه المستشار عبدالمنعم الغيثي.

واطلع دولته خلال الجولة التي رافقه فيها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، على نسبة إنجاز مشروع إنشاء مبني مديرية أمن درنة.

كما اطلع دولته خلال الجولة التي رافقه فيها كذلك رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ألأستاذ ناجي المعداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي، علي أعمال الصيانة الجارية لمقر الأمن الداخلي، ومشروع صيانة مقر البحث الجنائي.

وشملت الجولة زيارة مشروع طريق الكورنيش والحديقة التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة.

وافتتح دولته خلال الجولة، مقر مركز شرطة الساحل الشرقي، وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية درنة، إضافة إلى افتتاح مركز شرطة الفتائح.

وفي قطاع التعليم، افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له مدرسة النهضة بمنطقة باب طبرق، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم درنة. (وال – درنة)

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