قنونو: هذه تفاصيل العمليات العسكرية في أبو قرين والوشكة وطرابلس

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، مساء الأحد، بأن قوات الجيش الليبي نفّذت هجوماً برياً على منطقتي أبوقرين والقداحية صباح الأحد، مدعومين بغطاء جوي، مؤكداً نجاح قوات الوفاق في صد الهجوم في مناطق أبوقرين والقداحية والوشكة.

وخلال الإيجاز الصحفي للناطق الرسمي باسم قوات الوفاق، قال، إن قوات الوفاق دمّرت وسيطرت على عدد من الآليات المسلحة التابعة للجيش الليبي، كما سيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية.

وأضاف قنونو، خلال الإيجاز الصحفي، أن قوات الوفاق ألقت القبض على عدد من أفراد الجيش الليبي، بينما فرّ الباقون، وفق قوله

ودعا قنونو المدنيين في المنطقة الممتدة من أبوقرين وحتى سرت شرقاً، والجفرة جنوباً إلى الابتعاد عن تمركزات قوات الجيش الليبي، وبشأن جبهة طرابلس، ذكر أن قوات الجيش قصفت مطار معيتيقة الدولي بالأسلحة الثقيلة.