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قنونو: هذه تفاصيل العمليات العسكرية في أبو قرين والوشكة وطرابلس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، مساء الأحد، بأن قوات الجيش الليبي نفّذت هجوماً برياً على منطقتي أبوقرين والقداحية صباح الأحد، مدعومين بغطاء جوي، مؤكداً نجاح قوات الوفاق في صد الهجوم في مناطق أبوقرين والقداحية والوشكة.

وخلال الإيجاز الصحفي للناطق الرسمي باسم قوات الوفاق، قال، إن قوات الوفاق دمّرت وسيطرت على عدد من  الآليات المسلحة التابعة للجيش الليبي، كما سيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية.

وأضاف قنونو، خلال الإيجاز الصحفي، أن قوات الوفاق ألقت القبض على عدد من أفراد الجيش الليبي، بينما فرّ الباقون، وفق قوله

ودعا قنونو المدنيين في المنطقة الممتدة من أبوقرين وحتى سرت شرقاً، والجفرة جنوباً إلى الابتعاد عن تمركزات قوات الجيش الليبي، وبشأن جبهة طرابلس، ذكر أن قوات الجيش قصفت مطار معيتيقة الدولي بالأسلحة الثقيلة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الحقير الكذاب حمار و غبي خروف ما يعرف يكذب كيف يحذر المدنيين من منطقة بوقرين والوشكة حيث يتمركز الجيش الوطني وهو يدعي .((..ان قوات الوفاق دمّرت وسيطرت على عدد من الآليات المسلحة التابعة للجيش ألقت القبض على عدد من أفراد الجيش الليبي، بينما فرّ الباقون….))

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  • سوابق قنونو فى الكذب متعددة وهو دائما ينسب لمليشياته ما حققه الجيش الوطنى وينسب للجيش ما حدث له ولكن من غباوته نسى ان الجيش الوطنية لديه ادلة على صحة ما يقول اسرى واليات غنمها لانه هو من تقدم وعاد الى قواعده باقل الخسائر ونصب المصيدة من جديد حتى تصطاد فئران جديدة

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    • ديك الكناسه قنونو سوف يتفوق في سجل قينيست كأكبر كذاب علي وجه الأرض شوفوا كل فيديوهات فأر المجاري هذا البعير الاجرب كل يوم يزداد يقال ان الكلام يآتي يوم القيامه وجهه أسود ولكن قنونو وجهه أنسود في الدنيا ويزداد سواد يوم القيامه

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  • س سؤال اذكر عشر اكاذيب سابقة لقنونو النونو الاخوانى المصراطى الحقير
    ج جواب
    1-قال لقد حصلنا على معدات متطورة تمنع الطيران الليلى لحفتر ورايناه بعدها طيران ليل نهار وطلع حمار
    2- قال اسقطنا طائرة مسيرة لحفتر على الطائرة الايطالية التى اسقطها الجيش واعترف بها الطليان
    3-قال ان مليشيات الفيل مسيطرة على الحقل واتضح سحقهم ومقتل قائدهم وتحرير مقر القيادة الجنوبية للمليشيات كمان
    4- ادعى تدمير مطار الجفرة وطبعا الكل شهد انه كذاب
    5 الى 10 تقدمات وانتصارات وهمية اتضح كذبها باستمرار فهو حمار

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