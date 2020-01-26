المسماري: تصريحات أردوغان مستفزة وخرق لوقف إطلاق النار

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، التي قال فيها إنه “لا رحمة مع “حفتر” تعتبر استفزازا للقوات المسلحة العربية الليبية، وتعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، “ما علاقة أردوغان بليبيا. أردوغان لا علاقة له بالوطن. علاقته فقط مرتبطة بمجموعة من جماعة الإخوان”.

وقال المسماري، إن “تركيا تنقل أعضاء ميليشيات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية”، مؤكدا أن القوات المسلحة ستحرر الأراضي الليبية من كافة العناصر الإرهابية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته الجزائر، يوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بأنه “شخص انقلابي”.

وقال، “حفتر قبل كل شيء شخص انقلابي، وقلت للمستشارة الألمانية إنكم تدللونه كثيرا، وهذا الشخص الذي تدللونه يتسبب في تقسيم ليبيا وينتهك وقف إطلاق النار فيها، والمستشارة الألمانية أقرت بهذا الواقع”.

وأضاف، “حفتر لم يدعم مخرجات مسار موسكو ولا مؤتمر برلين، فالرئيس الروسي أبلغني بأنه يضمن حفتر مقابل ضماني للسراج، فالأخير التزم مشكورا بما طلبنا منه، أما حفتر فلم يلتزم بشيء، فهرب من موسكو واختبأ في فندق ببرلين”.