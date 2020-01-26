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بشرى سارة للجالية الليبية في أوروبا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الليبية في روما، الأحد، أن قسم الشؤون القنصلية فيها، شرع بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية الليبية، بإنشاء منظومة إصدار جوازات تخص الجالية الليبية في إيطاليا وجميع الدول الأوروبية.

وقالت السفارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات استخراج الجوازات، وضمن حزمة كبيرة من النشاطات التي ستقوم بها السفارة الليبية بروما حيث سيكون على رأسها الإسراع في تفعيل اتفاقية تبادل رخص القيادة بين ليبيا وإيطاليا والتي تشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، وفق السفارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا خبر كاااااااذب –
    بشرى يا أهل الدار ضربا بالحديد والنار …..
    الاتحاد الاوروبي عبارة عن منظمة دعارة –
    الان السفارات الليبية – تحتاج للمراجعة القانونية – وسيتم ارسال ضباط أمنين / لم يصرحوا عن أسماءهم – لزيارة تفتيشية ادارية على كل السفارات الليبية – والبحث في جنسيات الموظفين والموظفات الحقيقية – وازدواجية الجنسيات وتزوير جوازات السفر / وغيره . في اي لحظة .

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  • قال “بشرى سارة” هل هذه بشري. هذا حق مكتسب لكل شخص في العالم.
    ليبيا تحتضر… ما تركه الاولون خلص عليه الاخرون!!!

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  • هذه الاعمال كانت عادية جدا في كل سفاراتنا و قنصلياتها في العالم في عهد الشهيد باذن الله القذافي و كان متابعا لأمور الليبيين في الخارج بشكل مباشر و لن يستطيع اي خائن او عميل نكران ذلك الشي. فالآن في عهد المكتبه و حكم الخونه و الخنازير الاخوان اصبح هذا الحق بشري ؟؟؟ لعنكم الله راكم اصبحتوا أرخص جنسيه في الهالم. ضاعت هيبتكم

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