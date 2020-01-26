بشرى سارة للجالية الليبية في أوروبا

أعلنت السفارة الليبية في روما، الأحد، أن قسم الشؤون القنصلية فيها، شرع بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية الليبية، بإنشاء منظومة إصدار جوازات تخص الجالية الليبية في إيطاليا وجميع الدول الأوروبية.

وقالت السفارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات استخراج الجوازات، وضمن حزمة كبيرة من النشاطات التي ستقوم بها السفارة الليبية بروما حيث سيكون على رأسها الإسراع في تفعيل اتفاقية تبادل رخص القيادة بين ليبيا وإيطاليا والتي تشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، وفق السفارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية