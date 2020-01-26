المسماري: عملياتنا في أبوقرين استباقية ولا تعتبر خرقا لإطلاق النار

بنغازي-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن “عملياتنا في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أنها استباقية ورسالة للميليشيات، بعد التأكد من نية مرتزقة أرسلتهم تركيا لشن عملية على القوات المسلحة شرق طرابلس.

وأوضح المسماري، أن القوات المسلحة لا تسعى لتطوير الهجوم أو القيام بعمليات عسكرية تقديرا لـ “بعض المواقف الدولية” لعدم سقوط مزيد من الشباب في الحرب.

وأضاف أن “القوات التي نفذت العملية اليوم لا تتبع لغرفة عمليات المنطقة الغربية، بل تتبع لغرفة عمليات تحرير سرت، وهذه المهمة خارج نطاق إطلاق النار”.

وأكد المسماري، أنه لا نية للقوات المسلحة الدخول إلى مصراتة الآن، مشيرًا إلى أنه في حال تقرر ذلك ستكون هناك غرفة عمليات خاصة بمصراتة.