مساعٍ لحل مشاكل الكهرباء في سرت

ناقش رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية فخري المسماري، في اجتماع مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، مشاكل الشبكة الكهربائية في المدينة وكيفية وضع الحلول العاجلة لها.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، إن الاجتماع حضره المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري ورئيس مجلس الإدارة بالشركة المهندس محمد الأشهب.

وأوضح خليفة أن الاجتماع تخلله عرض للاحتياجات المحالة من قبل لجنة الأزمة بالمدينة إلى المدير التنفيذي لإصدار توجيهاته بالخصوص.

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