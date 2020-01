أخبار ليبيا24 أعلنت السفارة الليبية في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد أن قسم الشؤون القنصلية سيشرع بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية الليبية بالقيام بإنشاء منظومة إصدار جوازات سفر تخص الجالية الليبية في إيطاليا وفى كافة دول أوروبا، وذلك لتسهيل إجراءات استخراج الجوازات. وقالت السفارة، إن “هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة كبيرة من النشاطات التي ستقوم […]

