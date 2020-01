كاشفًا تفاصيل رحلته وهدفه .. الصحفية ” سنيل ” تحاور أحد قادة الإرتزاق السوريين في طرابلس

ليبيا – للمرة الثانية في خلال أقل من أسبوع عن تقرير ميداني سابق أجراه الصحفي الأمريكي ” فردريك ويهري ” ، أجرت الصحفية الامريكية الاستقصائية الشهيرة ليندزي سنيل تحقيقا بشأن الإرهابيين المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا والذين تم إرسالهم إلى ليبيا، حيث تمكنت من اجراء مقابلة مع أحد هؤلاء المرتزقة السوريين في ليبيا.

الصحفية الأمريكية التي غطت النزاع في سوريا لسنوات طويلة كشفت في تحقيقها الذي نشره موقع “INVESTIGATIVE JOURNAL” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد بأن أحد قادة مايسمى ” الجيش السوري الحر ” في عفرين قد أخبرها بأنه سيتم دفع 2000 دولار شهريًا للمقاتلين القاصدين ليبيا، مبيناً بأن الأتراك يدفعون لهم هنا حوالي 100 دولار فقط، وأن المقاتلين بالتأكيد سيختارون الذهاب إلى ليبيا.

وأضاف بأن حملات تجنيد المقاتلين كانت مركزة بشكلٍ كبير على المناطق في إدلب وما حولها والتي استردتها مؤخرًا قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا، مضيفاً بأن” قوات المعارضة السورية المسلحة ” قد أصبحت بلا مأوى، واستغل أردوغان الوضع الجديد ليقدم لهم الإغراءات بالسفر الى ليبيا لكسب المال وإعادة بناء حياتهم وإعالة أسرهم حسب قوله.

وتابعت الصحفية الأمريكية في تقريرها :” ذكر لنا أحد القادة الميدانيين أن القائمين على الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا كانوا يكافئون أيضاً المقاتلين الذين لم يقبلوا عرض السفر ولكنهم يمكنهم المساعدة في تجنيد أقارب أو معارف لهم يرغبون في السفر إلى ليبيا، وذلك بتقديم مبلغ 200 دولار امريكي لهم عن كل شخصٍ يستطيعون تجنيده لهذا الغرض”.

وفي هذا الصدد يقول القائد الميداني الذي رفض الإفصاح عن اسمه في هذا الحوار : ” أنهم لا يرسلون فقط المحاربين ذوي الخبرة القتالية بل أيضاً يقومون بتجنيد المدنيين الذين يعانون من وطأة الفقر ولديهم الرغبة في السفر لتحسين أوضاعهم المادية”.

I spoke to a TFSA fighter in Libya who had no idea who he’d be fighting there. “Call us mercenaries or whatever, but what are we supposed to do? No one has anything left in Syria.” https://t.co/HuSrfwcl1J

— Lindsey Snell (@LindseySnell) January 23, 2020