الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء احمد المسماري: : الكرة الآن بملعب غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر
تعليقات
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– مش قلنالكم شوية بوفتات – متاع موزة – كورةً وما ادراك ما كورةً – اللبنانيين يريدون الثار من سوريا بسبب حسابات قديمة – ما دخل الليبيين – يا كلاب لبنان وسوريا …؟!!! …… ومن الذي جاء بالاستعمار التركي الا السوريين واللبنانين – عملاتهم الليرة التركية – يعني كلاب للاتراك هما الاثنين ….!!!!
والليبيين عملتهم الدينار الليبي . واختلاف حتى الشكل والاعراف – من المهبول الليبي الي بيجيب شحمة سورية والا شرموطة لبنانية …!! لولديه …؟!!!! ….
الليبيين الحقيقيين – مخلوقين من تراب الصحراء وانتمً مخلوقين من الشحم والدهان …. الكلام تم .
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لماذا قيادتنا الحكيمة تعول علي الامم المتحدة ليس منهم اي فائدة موقفهم معروف يدركون جيدا انه من يطلق القذائف علي مطار معيتيقة هم المليشيات . حرصا علي راحه المدنيين في طرابلس يجب ان يضل معيتيقة جهاز لاستقبال المزيد من المرتزقة . بنغازي 3 سنوات من غير مطار والا مم المتحدة لم تحرك ساكن او حتي ادانة واليوم يدافعون عن المليشيات لتفعيل المطار لجلب السوريين .
لا تحاور مع هولاء السراج الخنزير و مجلس الدولة الخرفان . في الواقع ليس لمجلس الدولة اي شرعية فرض نفسه بقوة السلاح بعملية فجر ليبيا وطرد البرلمان المنتخب بعد اسقاط رموز الاخوان . الجيش والبرلمان يجب ان يسترجعو ما اخذ بالقوة الامم المتحدة سياستها دعم الاخوان وتمكينهم والسكوت علي جلب الارهابيين. اي اجتماع و اي حوار يتم تحضيره في جنيف . يا بواسل جيشنا الوطني العظيم حررو مصراتة وادخلوها فاتحين تخلو لكم طرابلس من غير قتال. هولاء الاوغاد مليشيات مصراتة هم سبب انقلاب فجر ليبيا ونهب مقدارات الشرق والجنوب وحتي مدن من الغرب ما اخذ بالقوة لن يسترجع الا بالقوة. لا امم متحدة ولا غيرها املنا في الله ثم انتم يا اشاوس
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.وين الخروف المهبول جلول نتسلى عليه
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