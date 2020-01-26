حلول تلفيقية لأعطال محطة الكهرباء في تيجي

بات العمل على صيانة محطة الكهرباء 66 المتهالكة في تيجي أمرا صعبا، بسبب عدم توفر قطع الغيار، حيث يسارع الفنيون من فرقة كهرباء نالوت في كل مرة لإصلاحها وبالكاد يجدون لها قطع غيار.

ويلجأ الفنيون والعاملون بمحطة الكهرباء إلى طرق يدوية وبدائية بتشغيل المحطة عبر قطع متهالكة من مخلفات أخرى، ليعود التيار الكهربائي من جديد إلى المنطقة.

ومع استمرار النداءات من العاملين والفنيين وكذلك المواطنون، لتوفير قطع الغيار لمثل هذه المحطات التي ليس لها قطع غيار في ليبيا، إلا أن الحلول تأتي تلفيقية من لتشغيلها مؤقتا لحين استبدالها بمحطة جديدة.

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