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المسمارى: الحل عسكري..ولن نتراجع عن مكتسباتنا في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن اللجنة العسكرية (5+5) أمامها معضلتين، هما، حل الميليشيات ومنصب قائد الجيش، مضيفا: “الميليشيات الإرهابية لن ترضى بتسليم أسلحتها”، مؤكداً أن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية بسبب وجود الميليشيات الإرهابية، وفق قوله.

وتابع المسماري: “لن نتراجع عن مكتسباتنا في طرابلس”

وأفاد الناطق باسم الجيش، مساء الأحد، في تصريحات لقناة “الحدث”، بأن قوات الجيش تحاول حاليا تأمين مدينة سرت، لافتا إلى أن التقدم إلى مصراتة خارج حسابات القيادة العامة للجيش اليوم.

وأكمل: “حتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعما لحكومة الوفاق”، مبينا، أن إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ومؤتمر برلين، مشيرا إلى أن مخطط الرئيس التركي أردوغان، لإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن، وفق قوله.

وأردف قائلاً: “الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريون يهاجمون مواقعنا بطرابلس، الكرة بملعب غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • طبعا الحل عسكرى فالخوان ليس امامهم سوى الانتحار او الاستسلام ولا يمكنهم خسارة السلطة والمال طواعية ويعرفون ان اقامة دولة مدنية ديمقراطية تعنى دخولهم السجن بالقانون قصاصا لجرائمهم

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  • اذا تريد انهاء الحرب لابد ان يدخل الجيش لمصراتة اليوم قبل بكرة , طرابلس مباشرة سيحررها اهلها من الملشيات

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  • الاخوان يحرفون الكلم عن موضعه لخدمة اغراضهم الخبيثة فى هدم الدولة وجيشها الوطنى فيبرروا قتل جنود الجيش الوطنى باية قرانية لا تنتطبق على الجيش الوطنى فيصفون من يعاديهم بالفرعون وان جنوده خاطئين ولانهم اغبياء فى فهم القرأن الكريم فان خطأ جنود فرعون انهم كانوا بعبدون فرعون من دون الله بينما يقسم قائد الجيش الوطنى امام البرلمان بالولاء لله ثم للوطن وفى اى طابور عسكرى مع تلاوة الاوامر يقولون الله الوطن الامر فالايمان بالله اول شئ اما السراج فلم يؤدى اى قسم للولاء لله ولا للوطن فهو عبد للسلطان العثمانى

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  • لماذا قيادتنا الحكيمة تعول علي الامم المتحدة ليس منهم اي فائدة موقفهم معروف يدركون جيدا انه من يطلق القذائف علي مطار معيتيقة هم المليشيات . حرصا علي راحه المدنيين في طرابلس يجب ان يضل معيتيقة جهاز لاستقبال المزيد من المرتزقة . بنغازي 3 سنوات من غير مطار والا مم المتحدة لم تحرك ساكن او حتي ادانة واليوم يدافعون عن المليشيات لتفعيل المطار لجلب السوريين .
    لا تحاور مع هولاء السراج الخنزير و مجلس الدولة الخرفان . في الواقع ليس لمجلس الدولة اي شرعية فرض نفسه بقوة السلاح بعملية فجر ليبيا وطرد البرلمان المنتخب بعد اسقاط رموز الاخوان . الجيش والبرلمان يجب ان يسترجعو ما اخذ بالقوة الامم المتحدة سياستها دعم الاخوان وتمكينهم والسكوت علي جلب الارهابيين. اي اجتماع و اي حوار يتم تحضيره في جنيف . يا بواسل جيشنا الوطني العظيم حررو مصراتة وادخلوها فاتحين تخلو لكم طرابلس من غير قتال. هولاء الاوغاد مليشيات مصراتة هم سبب انقلاب فجر ليبيا ونهب مقدارات الشرق والجنوب وحتي مدن من الغرب ما اخذ بالقوة لن يسترجع الا بالقوة. لا امم متحدة ولا غيرها املنا في الله ثم انتم يا اشاوس

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  • اذا تريد انهاء الحرب لابد ان يدخل الجيش لمصراتة اليوم قبل بكرة , طرابلس مباشرة سيحررها اهلها من الملشيات
    الجزاىر اليوم تستقبل سيدهم الارهابي اردوغان . هل تعاطف الجزاىر مع اردوغان سيجلب لهم مصاىب الزلزال . ان الاستقبال الحار للمجرم اردوغان الذي جلب لبلادنا المرتزقة سينتج عنه باذن الله الزلزال القوي للجزاىر اذا تدخلت في شىون ليبيا,,, نحن نريد تحرير بلادنا ومعنا الله الواحد الاحد

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