المسمارى: الحل عسكري..ولن نتراجع عن مكتسباتنا في طرابلس

قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إن اللجنة العسكرية (5+5) أمامها معضلتين، هما، حل الميليشيات ومنصب قائد الجيش، مضيفا: “الميليشيات الإرهابية لن ترضى بتسليم أسلحتها”، مؤكداً أن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية بسبب وجود الميليشيات الإرهابية، وفق قوله.

وتابع المسماري: “لن نتراجع عن مكتسباتنا في طرابلس” وأفاد الناطق باسم الجيش، مساء الأحد، في تصريحات لقناة “الحدث”، بأن قوات الجيش تحاول حاليا تأمين مدينة سرت، لافتا إلى أن التقدم إلى مصراتة خارج حسابات القيادة العامة للجيش اليوم. وأكمل: “حتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعما لحكومة الوفاق”، مبينا، أن إرسال تركيا للإرهابيين خرق للقانون الدولي ومؤتمر برلين، مشيرا إلى أن مخطط الرئيس التركي أردوغان، لإرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن، وفق قوله. وأردف قائلاً: “الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريون يهاجمون مواقعنا بطرابلس، الكرة بملعب غسان سلامة والمجتمع الدولي للتصرف حيال خرق تركيا المستمر”

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