سفينة إنقاذ تُطلق نداء طارئا لإنزال مهاجرين

أطلقت سفينة “أوشن فايكنغ” نداء إنسانيا طارئا للسماح بإنزال مهاجرين على متنها حالتهم الصحية صعبة في الموانئ الأوروبية.

وكانت السفينة التي تديرها منظمة “أس أو إس ميدي تيرينيان” وأطباء بلا حدود، قد أنقذت 72 مهاجرا السبت ليضاف ذلك إلى مهاجرين أنقذتهم فجر الجمعة ليصبح على متنها 223 مهاجرا غير قانوني عدد منهم مصابون بحروق جراء توقف قاربهم وسط البحر الأبيض المتوسط في منطقة الإنقاذ الدولي المالطية.

ولم تتلق السفينة لليوم الثالث على التوالي أي رد من السلطات الإيطالية أو المالطية للسماح لها بالدخول إلى مياهها الإقليمية أو إنزال المهاجرين العالقين على متنها حتى الآن.

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