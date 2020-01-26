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صوان : أشم رائحة دول بعد العمل الغوغائي بقفل النفط

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان ، الأحد ، الهدنة الحالية بالهشة والموقعة من طرف واحد .

وقال الإخواني صوان في مداخلة عبر قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامية لحزبه ، مخاطبًا حكومة الوفاق بأنه يشتم رائحة تواطؤ من قبل ما أسماها الدول الداعمة لحفتر في موضوع قفل النفط .

وأضاف : “العمل  الغوغائي لوقف إنتاج وتصدير النفط أشم وراءه رائحة الدول الداعمة لحفتر بعد أن أحدثت الاتفاقية مع تركيا توازنا وأصبح الحسم العسكري بعيد المنال ” .

ودعا القيادي الإخواني المجلس الرئاسي وكل الجهات الرسمية الى الاستنفار إعلاميا ودبلوماسيا بعد ما أسماه ” الخرق الواضح ” لوقف اطلاق النار.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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