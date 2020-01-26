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السباعي يطالب ” القوى العسكرية الفاعلة ” بالضغط على السراج

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس ما أسماها ” القوى العسكرية الفاعلة في الأرض ” إلى الضغط على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن إعلان حالة النفير القصوى .

ورأى السباعي المنقطع عن مجلس النواب منذ أربعة سنوات وعاد للمجلس الموازي في طرابلس مؤخرًا أن هذا الضغط يجب أن يمارس على السراج بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وطالب السباعي هذه القوى العسكرية الفاعلة بالمطالبة بكافة موارد الدولة لخدمة ما وصفها بـ ” المعركة الحاسمة حتى يفتح الله بيننا وبين القوم الظالمين ” وذلك على حد قوله .

وأضاف أن أي حديث عن حلول سياسية، أو جنيف، أو هدنة، أو نحو ذلك، في ظل هذه الحشود والأرتال والجبهات المفتوحة، هي خيانة مكتملة الأركان ، وفق تعبيره .

وختم النائب المقاطع مخاطبًا السراج : ” أن ما يعرف بالمجتمع الدولي لن يتدخل إلا ليساهم في هزيمتك، أو ليعزلك عن حليفك التركي ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • والله ما فيه من خان وباع إلا انت يا سباعي وجماعتك تباهي اي دين تتكلم عنه
    الدين قالك خون وطنك الدين قالك اسرق الدين قالك بيع شرفك لنركيا والغرب
    تباهي من جاب الغرب والأتراك وقطر وفرنسا والإمارات مش انتم وحفتر
    لعنت الله عليكم
    خدعتوا الشعب بفبراير
    انتم سرقتوا مع بعظكم وتعركتوا في القسمة
    هذا الي صاير
    ولكن تتباهوا بالعمالة والخيانة
    توا اردوغان العلماني أصبح حامي حمى الإسلام اجدودك قالوا موسليني حمي حمي الإسلام قبلك وانت منهم
    مش غريب

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