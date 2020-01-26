يونيسيف: 90 ألف طفل ليبي نازح بسبب العنف

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن ليبيا تضم 90,000 طفل نازح بسبب العنف، مضيفا أن الأطفال في ليبيا يعيشون ظروفا فظيعة وخطيرة بسبب «الحرب الأهلية منذ فترة طويلة الأمد».

ولفت بيان للمنظمة الأحد، أن التهديدات والهجمات على المدارس أجبرت ما يقرب من 200 ألف طفل على ترك التعليم.

وكشفت عن إصابة 30 مرفق صحي في القتال، مما أجبر 13 منها على الإغلاق.

وتابع المنظمة أنها تعمل مع شركاء لمساعدة الأطفال والأسر للحصول على الرعاية الصحية والتغذية والحماية والتعليم والمياه والصرف الصحي، مؤكدة «أكثر من أي شيء، أطفال ليبيا بحاجة إلى السلام».

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