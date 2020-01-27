انقطاع الكهرباء عن الناصرية والنجيلة بعد سرقة 4500 متر أسلاك

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة الخط الغربي من 30 الناصرية بدائرة توزيع الناصرية بالجفارة تقدر بمسافة 3500 متر سلك نحاس والتي تغذي نحو 6 محولات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدة منازل بمنطقة الناصرية.

وبحسب بيان للشركة الأحد، تم الاعتداء أيضا على خط معهد النفط من 30 الحشان بدائرة توزيع النجيلة وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 1000 متر، التي تغذي نحو 4 محولات مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن منطقة النجيلة.

وشدد الشركة على أن أيادي العبث لا تزال تعمل جاهدة على إلحاق الأذى بالشبكة الكهربائية لتحقيق مصالح شخصية.

وطالبت الشركة الجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين، والحد من هذه الظواهر المشينة، كما أخلت الشركة مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء نتيجة «هذا العمل الإجرامي الذي لا يمت للإنسانية بأي صلة سوى مقابل حفنة من الدينارات وإغراق أحياء بكاملها في ظلام دامس ولعدة أيام».

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